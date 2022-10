Claudia Roth, Grünen Bundesvorsitzende

Claudia Roth wurde am 15. Mai 1955 in Ulm geboren und zog kurz darauf mit ihrer Familie nach Bayern. Nach einem Theaterpraktikum am Landestheater in Memmingen 1973 begann sie in München Theaterwissenschaften zu studieren. Später ging sie nach Dortmund und traf dort auf die Band "Ton, Steine, Scherben" für die sie als Managerin arbeitete.

