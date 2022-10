Pater Karl Wallner, Musiker und Mönch

Wenn die echte Madonna den gleichnamigen Popstar aus den Charts verdrängt, kann einem das durchaus zu denken geben. So geschehen mit "Chant - Music for Paradise", der CD der Zisterziensermönche aus der Abtei Heiligenkreuz in Österreich. Die Platte, seit einem knappen Jahr im Handel, stürmte die Hitparaden und ist besonders in England sehr erfolgreich.

Wenn die echte Madonna den gleichnamigen Popstar aus den Charts verdrängt, kann einem das durchaus zu denken geben. So geschehen mit "Chant - Music for Paradise", der CD der Zisterziensermönche aus der Abtei Heiligenkreuz in Österreich. Die Platte, seit einem knappen Jahr im Handel, stürmte die Hitparaden und ist besonders in England sehr erfolgreich.