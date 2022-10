Lea Linster, Sterneköchin

1982 hängte sie ihr Jura-Studium an den Nagel und verwandelte das Café-Restaurant ihres Vaters peu à peu in eines der besten Restaurants in Luxemburg.

Lea Linster, die mit "Lea Linster Cuisinière" und dem "Kaschthaus" zwei Restaurants in Luxemburg führt, ist Autodidaktin. 1982 hängte sie ihr Jura-Studium an den Nagel und verwandelte das Café-Restaurant ihres Vaters peu à peu in eines der besten Restaurants in Luxemburg. Sie machte bei den weltbesten Köchen Station, darunter beim Wegbereiter der Nouvelle Cuisine, Paul Bocuse. Schnell hatte sie Erfolg und bekam 1987 den begehrten Michelin-Stern für Ihre Neuinterpretation der bodenständigen luxemburgischen Küche. Zwei Jahre später nahm sie in Lyon als erste und bisher einzige Frau den "Goldenen Bocuse" (Bocuse d'Or) entgegen.