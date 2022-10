Max Mutzke, Sänger

Mit schwarzem Rolli, geschlossenen Augen und auf einem Barhocker sitzend wurde er vor fünf Jahren über Nacht berühmt. "Can¿t wait until tonight" war sein Song für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Istanbul 2004. Stefan Raab hatte die Soulsensation aus dem Schwarzwald in seiner Castingshow entdeckt, danach stürmte Max Mutzke mit seiner Single in den Charts von 0 auf 1.

