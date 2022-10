Karl Kardinal Lehmann

per Mail teilen

Bischof von Mainz

Kardinal Lehmann wurde am 16. Mai 1936 als Sohn des Volksschullehrers Karl Lehmann und seiner Frau Margarethe geboren. Nach seiner Schulzeit studierte er zwischen 1956 und 1964 Philosophie und Theologie in Freiburg und Rom, 1963 wurde er zum Priester geweiht. 1962 und 1967 erwarb sich Karl Lehmann die Doktorentitel in Philosophie und Theologie. Als er erfuhrt, dass er zum Bischof geweiht werden sollte, wollte er zunächst ablehnen, weil er lieber Hochschullehrer bleiben wollte. Heute sagt er: "Ich blicke dankbar zurück".