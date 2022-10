Anja Gockel hat Modedesign in Hamburg und London studiert und ab 1995 für Vivienne Westwood gearbeitet. Seit '96 hat sie ihr eigenes Modelabel. Ihre verträumte feminine Mode sorgte von Anfang an für Aufsehen in der Modebranche.

