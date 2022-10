Unterwegs sein ist ihr Leben, so sagt sie selbst. Unter lebensgefährlichen Umständen aus der DDR geflüchtet, wurde sie verhaftet und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Ausweisung in den Westen kam einer Befreiung gleich. Carmen Rohrbach promovierte am Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung und machte ihren Lebenstraum wahr: Sie wurde Reiseschriftstellerin.