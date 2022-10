Sein täglich Brot sind Larven, Würmer und Fliegen: Mark Bennecke ist Deutschlands erfolgreichster Kriminalbiologe und Insektenkundler. Er hat Biologie, Zoologie und Psychologie studiert und sich unter anderem an der FBI-Academy in den USA weitergebildet. Er hat bisher mehrere populärwissenschaftliche Bücher veröffentlicht und ist international als Gastdozent an Polizeischulen aktiv.