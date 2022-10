Christoph Maria Herbst, Schauspieler

Eigentlich ist Christoph Maria Herbst gelernter Bankkaufmann. Er stammt aus einer Beamtenfamilie. Seine Eltern wollten, dass er auf "Nummer sicher" geht. Doch die Leidenschaft fürs Theater ließ ihn nicht mehr los. Schon während seiner Ausbildung spielte er in seiner Freizeit. Als er sich danach an Schauspielschulen bewarb, wurde er wegen angeblicher "Talentfreiheit" nahezu flächendeckend abgelehnt. Er versuchte es auf eigene Faust, bekam 1989 ein Engagement beim Landestheater Dinslaken. Einem größeren Fernsehpublikum wurde er als Sketch-Partner von Anke Engelke in "Ladykracher" bekannt. Seinen endgültigen Durchbruch als Fernsehschauspieler schaffte er 2004 mit seiner Hauptrolle in "Stromberg" als chauvinistischer Abteilungsleiter einer Versicherungsfirma.