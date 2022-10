Maren Kroymann wurde 1940 geboren und wuchs mit vier älteren Brüdern als Tochter eines Professors und einer promovierten Hausfrau in Tübingen auf. Nach dem Spülen las ihr die Mutter Tacitus vor und schickte das schüchterne Mädchen ins Ballett ¿ in der Hoffnung, die Tochter würde selbstbewusster. Das gelang Maren Kroymann erst nach einem Aufenthalt in einem Mädchencollege in den USA. Danach war für sie klar: Sie wollte Schauspielerin werden.