Eric Burdon, Sänger

1941 in Newcastle upon Tyne als Arbeitersohn geboren, entdeckt Burdon schon als Teenager die ersten Stars des Rock¿n¿Roll. Wenige Jahre später - 1962 - tritt er einer Band namens "The Alan Price Rythm And Blues Combo" bei, die sich fortan "The Animals" nennt. Die erste Single "Baby Let Me Take You Home" erreicht immerhin Platz 15 der britischen Charts. Daraufhin folgt eine Tour mit Chuck Berry, die nur kurz unterbrochen wird, um innerhalb von 20 Minuten den Song "The House Of The Rising Sun" einzuspielen. Was damals noch niemand ahnt: Das Stück wird ein Hit und dominiert schon nach kurzer Zeit die Charts der halben Welt. Selbst in den U.S.A. werden die "Animals" zu Superstars.