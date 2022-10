Kein anderer deutscher Künstler hat so viele Alben verkauft wie er, keiner war mit seinen Hits so oft in den Top 10. Seit 40 Jahren feiert Peter Maffay ungebrochene Erfolge. Zum Jubiläum erscheint nun sein neues Album "Tattoos".

