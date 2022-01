Jacques Berndorf, Krimiautor

1984 war das Jahr des persönlichen Umbruchs für Jacques Berndorf. Um Ruhe zu finden und sich neu zu positionieren, hat er sich in dem Ort niedergelassen, der ihm seinen Künstlernamen geben sollte: Berndorf in der Eifel. Das war, wie er selbst sagt, wie nach Hause kommen. Dabei ist er eigentlich schon seit seiner Kinderzeit mit dem Landstrich verbunden, seine Mutter stammt aus einem Dorf in der Nähe von Mayen.

1984 war das Jahr des persönlichen Umbruchs für Jacques Berndorf. Um Ruhe zu finden und sich neu zu positionieren, hat er sich in dem Ort niedergelassen, der ihm seinen Künstlernamen geben sollte: Berndorf in der Eifel. Das war, wie er selbst sagt, wie nach Hause kommen. Dabei ist er eigentlich schon seit seiner Kinderzeit mit dem Landstrich verbunden, seine Mutter stammt aus einem Dorf in der Nähe von Mayen.