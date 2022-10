Moritz Bleibtreu, Schauspieler

Moritz Bleibtreu wusste schon als Kind, dass er Schauspieler werden wollte. Bei seiner Mutter Monica Bleibteu erlebte er hautnah mit, was es heißt, mit Leidenschaft diesen Beruf zu leben seinen Vater, den Schauspieler Hans Brenner, kannte er selbst nur aus dem Fernsehen. Nach der 11. Klasse brach Moritz Bleibtreu die Schule ab und ging nach New York, um das berühmte "Method acting", die Kunst der emotionalen Verwandlung, zu lernen. Fast wäre er daran zerbrochen. Mit Filmen wie "Stadtgespräch" u

Moritz Bleibtreu wusste schon als Kind, dass er Schauspieler werden wollte. Bei seiner Mutter Monica Bleibteu erlebte er hautnah mit, was es heißt, mit Leidenschaft diesen Beruf zu leben seinen Vater, den Schauspieler Hans Brenner, kannte er selbst nur aus dem Fernsehen. Nach der 11. Klasse brach Moritz Bleibtreu die Schule ab und ging nach New York, um das berühmte "Method acting", die Kunst der emotionalen Verwandlung, zu lernen. Fast wäre er daran zerbrochen. Mit Filmen wie "Stadtgespräch" und "Knockin on heavens door" gewann er dann wieder seine Lust am Spielen zurück.