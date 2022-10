Sein Titel "Major Tom" war in vielen Ländern die Nummer 1 der Charts, in Deutschland führte der Titel acht Wochen die Hitlisten an. In seinem neuen Album "Neu und live 2010" verbindet Peter Schilling die Hits der 80er mit neuen Liedern von heute.

