Peter Weck, Schauspieler und Regisseur

Peter Weck hat sich in die Herzen von Millionen gespielt: als Erzherzog Karl-Ludwig in "Sissi", als Partner von Fritz Eckhardt in "Wenn der Vater mit dem Sohne" oder als Hauptdarsteller und Regisseur in "Ich heirate eine Familie". Mit 80 hat er jetzt seine Autobiografie geschrieben.

Peter Weck hat sich in die Herzen von Millionen gespielt: als Erzherzog Karl-Ludwig in "Sissi", als Partner von Fritz Eckhardt in "Wenn der Vater mit dem Sohne" oder als Hauptdarsteller und Regisseur in "Ich heirate eine Familie". Mit 80 hat er jetzt seine Autobiografie geschrieben.