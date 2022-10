Max Raabe, Sänger

Mit dem Sound der 20er und 30er Jahre füllt Max Raabe weltweit die Konzertsäle. Ob in der Carnegie Hall in New York oder in Tokio - seine Konzerte sind immer ausverkauft. Mit Annette Humpe hat er jetzt zusammen ein neues Album mit Liebesliedern gemacht.

Mit dem Sound der 20er und 30er Jahre füllt Max Raabe weltweit die Konzertsäle. Ob in der Carnegie Hall in New York oder in Tokio - seine Konzerte sind immer ausverkauft. Mit Annette Humpe hat er jetzt zusammen ein neues Album mit Liebesliedern gemacht.