Julia Neigel, Sängerin

13 Jahre hat es gedauert, jetzt endlich meldet sich Julia Neigel wieder mit einem neuen Album zu Wort. In dieser Zeit ist viel passiert: Sie kämpfte in Gerichtsprozessen um die Reche an ihren alten Songs, litt unter Panikattacken, war mehrfach in Kliniken. In dieser Zeit ist aus "Jule" "Julia" geworden - eine Frau, die gekämpft hat und weiß, worauf es in ihrem Leben ankommt.

