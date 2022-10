per Mail teilen

Seit über fünf Jahrzehnten ist Hannelore Elsner auf der Bühne und vor der Kamera zu sehen. In ihrer Autobiografie "Im Überschwang" lässt sie diese Jahrzehnte Revue passieren: Ihre Anfänge in Unterhaltungsfilmen als Partnerin von Freddy Quinn oder Peter Alexander und ihre große Charakterrollen wie die Rolle der Schriftstellerin Hanna Flanders in "Die Unberührbare".