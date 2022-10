Horst Sachtleben, Schauspieler

Seit 2002 spielt Horst Sachtleben in der Erfolgsserie "Um Himmels Willen" den Bischof Rossbauer. Auch mit über 80 Jahren steht der gebürtige Berliner immer noch regelmäßig auf Theaterbühnen, zuletzt bei den Bad Hersfelder Festspielen in "Wilhelm Tell". Und er verleiht seine Stimme: Zum Beispiel Woody Allen oder Peter Falk.

Seit 2002 spielt Horst Sachtleben in der Erfolgsserie "Um Himmels Willen" den Bischof Rossbauer. Auch mit über 80 Jahren steht der gebürtige Berliner immer noch regelmäßig auf Theaterbühnen, zuletzt bei den Bad Hersfelder Festspielen in "Wilhelm Tell". Und er verleiht seine Stimme: Zum Beispiel Woody Allen oder Peter Falk.