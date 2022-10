Günther Kaufmann, Schauspieler

Hätte ein Drehbuchautor die Geschichte erfunden, hätte sie ihm keiner abgenommen. Aus Liebe gestand der Schauspieler Günther Kaufmann einen Mord, den er nicht begangen hatte und saß über zwei Jahre im Gefängnis, bis der wirkliche Täter entdeckt wurde. Nach dem Gefängnis musste Günther Kaufmann neu durchstarten - und hat es endlich geschafft: In diesem Jahr war er bereits als "Sven der Schreckliche" in "Wickie auf großer Fahrt" zu sehen; jetzt spielt er in "Türkisch für Anfänger" den Kannibalen T

Hätte ein Drehbuchautor die Geschichte erfunden, hätte sie ihm keiner abgenommen. Aus Liebe gestand der Schauspieler Günther Kaufmann einen Mord, den er nicht begangen hatte und saß über zwei Jahre im Gefängnis, bis der wirkliche Täter entdeckt wurde. Nach dem Gefängnis musste Günther Kaufmann neu durchstarten - und hat es endlich geschafft: In diesem Jahr war er bereits als "Sven der Schreckliche" in "Wickie auf großer Fahrt" zu sehen; jetzt spielt er in "Türkisch für Anfänger" den Kannibalen Tongo.