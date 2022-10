Thomas Kielinger, Queen-Experte

Wenige kennen die Queen so gut wie er: Thomas Kielinger beobachtet die Royals seit vielen Jahren als Journalist. Vom Buckingham Palace wurde er zum Ehrenoffizier des "Order of the British Empire" ernannt. Er ist sich sicher: Königinnen gibt es viele. Doch nur eine Queen.

