Als "Der Fahnder" wurde Michael Lesch einem Millionenpublikum bekannt. Bei den Nibelungenfestspielen in Worms spielt er einen Pächter, der in eine existentielle Krise gerät - und so zum Mitläufer wird.

Als "Der Fahnder" wurde Michael Lesch einem Millionenpublikum bekannt. Bei den Nibelungenfestspielen in Worms spielt er einen Pächter, der in eine existentielle Krise gerät - und so zum Mitläufer wird.