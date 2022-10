per Mail teilen

Menschen an einem Tisch zusammenbringen - das war es, was Horst Lichter schon immer wollte. Nie hat er einen Gedanken daran verschwendet, in den Koch-Olymp aufzusteigen, auch wenn er heute mit Sterneköchen im Fernsehen kocht. Sein Kommentar: "Ich habe viel von Ihnen gelernt."