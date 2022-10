Karl Dall ist aus dem Fernsehen der 80er und 90er Jahre nicht wegzudenken. Er war der Mann am Projektor bei "Verstehen Sie Spaß"; seine Sendungen "Dall As" oder "Jux und Dallerei" waren Kult. Jetzt ist er mit 71 mit dem lustig-satirischen Stück "Der Opa" unterwegs. Und hat eine neue Rolle in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante".