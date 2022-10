per Mail teilen

Edgar Selge zählt zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern. Einem breiten Publikum bekannt wurde er als einarmiger Kommissar Tauber in "Polizeiruf 110". Für diese und weitere Rollen wie in "Jenseits der Mauer" oder "Drei Chinesen mit dem Kontrabass" hat er alle renommierten Preise erhalten - vom Bambi bis hin zum Deutschen Fernsehpreis. Jetzt gibt er in der aufwändigen Kinoinszenierung "Ludwig II" den Komponisten Richard Wagner.