Mit "Hold me now" hat Johnny Logan einen unvergesslichen Hit gelandet und damit nach "What's another year" den zweiten Grand Prix-Sieg gelandet. Damit ist er Rekordhalter: der einzige Sänger, der gleich zweimal beim Grand Prix gesiegt hat. SWR1 Moderator Jens Hübschen spricht mit Johnny Logan über seine musikalischen Erfolge, seine irischen Wurzeln, seine Liebe zu Deutschland und über sein neues Album.