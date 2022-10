per Mail teilen

Er ist wohl der beste Geschichtenerzähler überhaupt in der internationalen Popmusik. Seine jahrzehntelangen Erfolge sind lebende Legende. Er hat mit die treuesten Fans, die ein Popstar überhaupt haben kann in Deutschland. In Leute spricht SWR1-Moderator Hanns Lohmann mit Chris de Burgh über seine Motivation, diese unglaubliche Karriere schlicht und einfach fortzusetzen.