Balian Buschbaum schwebte bis letzten Freitag bei "Let's dance" übers Parkett und ist der mit Abstand attraktivste Mann in der Show. Dass er so anziehend auf Frauen wirkt, liegt nicht nur an seinem attraktiven Äußeren, sondern, dass er genau weiß, was Frauen wollen - denn Balian Buschbaum war selbst 28 Jahre lang eine Frau.