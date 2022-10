So berühmt wie Justin Bieber, Sebastian Vettel und Bastian Schweinsteiger zusammen war Marika Kilius, als sie an der Seite von Hans-Jürgen Bäumler einen Eiskunstlauferfolg nach dem anderen feierte. Die "Bravo" berichtete ausführlich, die Jugend hatte ihre Poster an der Wand, sie nahm Plattenauf, spielte in Filmen mit - sie war schlicht einer der Superstars der 60er-Jahre.