Im Jahr 2008 war Matthias Steiner der stärkste Mann der Welt. Sein Olympiasieg in Peking machte ihn zum Superstar. Die Bilder, als der Gewichtheber bei der Siegerehrung das Foto seiner tödlich verunglückten Frau in der Hand hielt, gingen um die Welt. In SWR1-"Leute" spricht der zweifache Vater über seine abwechslungsreiche Vergangenheit und seine Zukunftspläne.