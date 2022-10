40 Jahre lang war Majella Lenzen im Kloster. Als Schwester Maria Lauda war sie 33 Jahre lang Missionsschwester in Afrika. Als Koordinatorin für die Aidsarbeit in Tansania half sie, Kondome in ein Rotlichtviertel zu bringen. Das wurde ihr zum Verhängnis: Ihr Orden teilte ihr mit, er hätte keine weitere Verwendung mehr für sie. Mit Mitte 50 musste sie nochmal ein neues Leben in Zivil beginnen.