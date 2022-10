"Kotzbrocken" hieß die erste Band, in der Henni Nachtsheim in seinen Jugendjahren Altflöte spielte, richtig groß raus kam er als Sänger und Saxophonist der "Rodgau Monotones". Mitte der 80er gründete er zusammen mit Gerd Knebel das Comedy-Duo "Badesalz" und feiert bis heute ungebrochen Erfolge. In seinem aktuellen Buch "Dollbohrer" macht er einen Ausflug in die Weltliteratur - Lachen garantiert!