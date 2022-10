per Mail teilen

Theater, Fernsehen, Film ¿ Schauspielerin Susanne Uhlen kennt alles. Die Nibelungen-Festspiele in Worms sind neu für sie. Die 58jährige spielt Königin Ute ¿ Kriemhilds Mutter - in ¿Hebbels Nibelungen ¿Born to die¿ unter der Regie von Dieter Wedel. ¿Es kann nicht verrückt genug sein¿, hat sie vor einigen Monaten gesagt.