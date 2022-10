SWR1 Leute mit Wolfgang Niedecken, Sänger

Der Schlaganfall im Jahr 2011 war die große Zäsur in Wolfgang Niedeckens Leben. Schon sichtbar an seinem Äußeren. Niedecken trägt jetzt Bart - und das soll auch so bleiben. Seine Gesundheit stand auf des Messers Schneide - sagten seine Ärzte. Er selbst hat vom ersten klaren Gedanken im Krankenhaus an daran geglaubt, dass er wieder gesund wird. Das neue Buch "Zugabe" beschreibt das - aber auch viel Freude auf Neues und viele alte BAP-Geschichten

