SWR1 Leute mit Dr. Peter Schmidt am 08.12.13

Auf den ersten Blick ist er ein deutscher Durchschnittsbürger: Er heißt Peter Schmidt, ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist optisch eher unauffällig. Doch Peter Schmidt ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich: er ist kaum in der Lage, sich die Schuhe zu binden und trotzdem hochbegabt. Schmidt ist Autist mit ausgeprägtem Asperger-Syndrom und schreibt dennoch über seine Gefühle in zwei Bestsellern.