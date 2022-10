Podcast SWR1 Leute Best of 2013 Teil 2

Im zweiten Teil von SWR1 "Best of" Leute spielt Ihnen Moderator Hanns Lohmann u.a. Ausschnitte aus der Sendung mit Wolfgang Niedecken zu seinem neuen Album und Buch vor und sendet Teile aus dem Gespräch mit Schauspielerin Susanne Uhlen, die 2013 bei den Nibelungenfestspielen in Worms auf der Bühne stand.