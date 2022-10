per Mail teilen

Die Presse nennt ihn "Mozart der Zahlen" oder "Der Zahlenflüsterer". Gert Mittring schafft, was sich andere kaum vorstellen können: Die 13. Wurzel aus einer hundertstelligen Zahl zieht er in 13 Sekunden ohne Hilfsmittel im Kopf. Als andere Kinder im Sandkasten spielten, versuchte er durch Volumenabschätzung die Zahl der Sandkörner in der Kiste zu ermitteln.