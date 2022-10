SWR1 Leute Live mit Prof. Dietrich Grönemeyer am 18.05.2014

Als Arzt ist Professor Dietrich Grönemeyer ebenso bekannt und erfolgreich wie sein Bruder Herbert als Sänger: Er war "Man of the Year" und "Man of the Millenium", er gilt als Erfinder der Mikrotherapie, Pionier der High-Tech-Medizin und engagierter Kämpfer für mehr Menschlichkeit im Medizinbetrieb

