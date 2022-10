SWR1 Leute mit Florian Stetter am 03.08.14

Eines ist Florian Stetter garantiert nicht mehr: ein Nachwuchs-Schauspieler. Über die Formulierung kann der 36jährige nur lachen. Bei der Berlinale in diesem Jahr war er gleich in zwei Filmen zu sehen. Stetter spielte vor fünf Jahren in dem Kino-Drama „Nanga Parbat“ die Hauptfigur Reinhold Messner, und er ist immer wieder in Fernsehfilmen zu sehen.

