SWR1 Leute mit Ulrike Folkerts am 05.10.14

Seit 25 Jahre ist Tatort-Kommissarin Lena Odenthal alias Ulrike Folkerts im Einsatz. "Blackout" heißt die Jubiläumsfolge am 26. Oktober. Vorher ist die Schauspielerin zu Gast in Leute. "Alles, was sie als Kommissarin durchgemacht hat, steht in ihrem Gesicht geschrieben", schrieb mal eine Kritikerin. Was hat sie durchgemacht. Viel Gesprächsstoff in "Leute".

