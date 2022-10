SWR1 Leute mit Karin Slaughter am 23.11.14

Slaughter kann man übersetzen mit schlachten oder auch Gemetzel. Wie passend für eine der erfolgreichsten amerikanischen Krimi-Autorinnen, die es in ihren Geschichten gerne sehr blutig mag. Ihr Name ist echt. In der Schule wurde sie dafür gehänselt, heute lacht keiner mehr. Dafür sind ihre Bücher zu gut und zu erfolgreich.