SWR1 Leute mit Justus von Dohnanyi am 18.01.15

Schauspieler Justus von Dohnányi fordert gerade im Kino „Frau Müller muss weg“. Er spielt einen Vater, der mit anderen Eltern die Klassenlehrerin der Kinder loswerden will. Der Nachwuchs schreibt schlechte Noten, soll aber bitteschön auf’s Gymnasium und so will man retten, was zu retten ist. Aber Frau Müller spielt nicht mit. Der Klassenraum wird zur Kampfarena.

Schauspieler Justus von Dohnányi fordert gerade im Kino „Frau Müller muss weg“. Er spielt einen Vater, der mit anderen Eltern die Klassenlehrerin der Kinder loswerden will. Der Nachwuchs schreibt schlechte Noten, soll aber bitteschön auf’s Gymnasium und so will man retten, was zu retten ist. Aber Frau Müller spielt nicht mit. Der Klassenraum wird zur Kampfarena.