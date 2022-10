SWR1 Leute mit Sasha am 08.02.15

Von wegen Schmusesänger – aus dieser Schublade hüpft Sasha ganz lässig mit seinem neuen Album "The One". Und in andere kann man ihn nach dem Hören auch nicht mehr packen. Dafür haben die Songs zu viele Seiten. Genau das war sein Ziel. Erreicht.