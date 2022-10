SWR1 Leute mit Dr. Ha Vinh Tho am 01.03.15

"Das ist eine Chance für die ganze Welt" - so beschreibt Dr. Ha Vinh Tho, Leiter des Bruttonationalglück-Zentrums in Bhutan, das, was der kleine Himalayastaat vorlebt: Möglichst viel Glück und Zufriedenheit für alle Bürger statt einem einseitigen Streben nach ständigem Wirtschaftswachstum.