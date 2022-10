SWR1 Leute mit Horst Schroth am 01.05.15

Kennt jeder, kann jeder nachvollziehen. Wer nicht im Regenwald aufgewachsen ist, war auf einer Schule, ist also Experte für das Thema "Lehrer", sagt Horst Schroth, der in seinem neuen Programm "Null Fehler – Lehrer Laux. Das Comeback" in die Rolle des Lehrers Olaf Laux schlüpft.