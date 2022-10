Podcast SWR1 Leute mit Armin Maiwald am 17.05.15

Mit seiner Stimme sind wir groß geworden. Seit über 40 Jahren erzählt Armin Maiwald Sachgeschichten für Kinder. Er erklärt uns, wie die Löcher in den Käse kommen und die Streifen in die Zahnpasta. Außerdem verdanken wir ihm die wahrscheinlich bezauberndste Figur, die wir in Deutschland haben: Die Maus!