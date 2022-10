per Mail teilen

Kein Platz für eine Dame. Von wegen. Über Jahre hat sie ihn sich sehr wohl erkämpft: Thea Rosenbaum. "No place for a Lady. Mein ganz normales Leben" heißt ihre Autobiographie. Mehr als 30 Jahre war sie die zentrale Person im ARD-Fernsehstudio in Washington. Sie hat als Journalistin, Producerin z.B. mit Claus Kleber und Tom Buhrow zusammengearbeitet.