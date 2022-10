SWR1 Leute mit Michael Wurche am 22.05.16

Seine Freunde nennen ihn den „Kastastrophen-Wurche“: Der ehemalige Lufthansa-Manager Michael Wurche hat zwei Erdbeben, blutige Kämpfe zwischen Militär und Polizei in Lima und die eigene Entführung in Bolivien überlebt und bringt heute Menschen bei, sich in Krisensituationen richtig zu verhalten.