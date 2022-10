SWR1 Leute Leute mit Tara Stelle Deetjen am 26.05.16

Das, was viele mal eben machen, wird zur Lebensaufgabe. Stella Deetjen reist nach dem Abitur nach Asien, kommt mehr oder weniger zufällig mit Menschen der untersten Kaste in der indischen Millionenstadt Benares in Kontakt und bleibt.